МАУ поки єдина авіакомпанія, яка обслуговуватиме цей маршрут

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заявила про відновлення рейсів до столиці Азербайджану Баку із Києва. Про це 26 грудня повідомив спеціалізований сайт avianews.com.

Польоти планують відновити 30 грудня. Вони виконуватимуться два рази в тиждень – у середу та неділю з Києва, а також у понеділок та четвер із Баку. Поки це єдина авіакомпанія, яка буде обслуговувати цей маршрут.

В’їзд до Азербайджану дозволений тільки іноземцям з посвідкою на проживання або за окремим рішенням Оперативного штабу при уряді країни.

Перед посадкою в літак пасажир повинен пред’явити довідку про проходження ПЛР-тесту на коронавірус з негативним результатом. На момент перетину кордону Азербайджану термін дії довідки не повинен перевищувати 48 годин.

Сайт відзначає, що раніше МАУ не відновлювала прямі рейси до столиці Азербайджану через конфлікт в Нагірному Карабасі, який потенційно міг вплинути на безпеку польотів.

Пізніше влада Азербайджану також обмежили відкриття новий рейсів, аргументуючи це карантинними заходами через пандемію коронавірусу.