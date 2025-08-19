Вступна кампанія уже завершується, і незабаром першокурсники розпочнуть навчання в омріяних університетах. ЗВО можуть переводити зарахованих на контракт на вакантні бюджетні місця. Сайт Osvita.ua розповідає, хто має гарантоване право навчатись на бюджеті навіть за відсутності вакантних місць.

Гарантовані бюджетні місця мають усі діти загиблих або померлих захисників України, полонених, поліцейських, учасників Революції Гідності.

Якщо ці категорії вступників були зараховані на контракт, то їх мають обов’язково перевести на бюджетні місця. На цьому наголосили в Міністерстві освіти і науки під час наради, присвяченої вступній кампанії.

Якщо на певній освітній програмі немає вакантних бюджетних місць, виш може самостійно перерозподілити вільні місця на бюджет у межах спеціальності, галузі і навіть вишу взагалі. У випадку, якщо вільні бюджетні місця у виші відсутні, адміністрація має звернутися до МОН з проханням надати додаткові місця.

«Усі діти загиблих будуть переведені на бюджет», – запевнив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Олег Шаров.