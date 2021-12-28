Серед транспорту для добирання респонденти обрали кілька варіантів, зокрема, автобуси, приватне авто та електричку

Щодня на роботу до Львова їздять понад 44% населення межуючих громад. А 73% хоча б раз на тиждень відвідують місто. І майже половина з них використовує для поїздок власне авто. Такі результати соціологічного опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології у жовтні-листопаді 2021 року.

Соціологи опитали 2 тис. людей зі Львова, безпосередньо межуючих громад (населені пункти, які знаходяться в межах окружної дороги або безпосередньо до неї прилягають: Давидівська, Зимноводівська, Сокільницька, Солонківська, Івано-Франківська (частина), Мурованська громади) та інших сусідніх громад: Городоцька, Жовківська, Жовтанецька, Івано-Франківська (частина), Куликівська, Мурованська (частина), Новояричівська, Оброшинська, Підберізцівська, Пустомитівська.

З’ясувалося, щонайменше один раз на тиждень відвідують Львів 73% мешканців безпосередньо межуючих громад і 51% інших сусідніх громад. Кожного робочого дня це роблять, відповідно, 44% і 23.5%. Переважно це робітники підприємств, службовці та спеціалісти. Найчастіше до Львова їдуть задля покупки продовольчих і непродовольчих товарів та на роботу чи ділові зустрічі. І майже кожен п’ятий – щоб відпочити (туризм, культурне дозвілля, рекреація).

На навчання до Львівської МТГ бодай один раз на два дні їздять майже 80% опитаних учнів та студентів, які мешкають у сусідніх населених пунктах. Серед транспорту для добирання респонденти обрали кілька варіантів. Найпопулярніші – міжміська маршрутка (76%), власне авто (39,8%), міжобласні автобуси та електрички (по 5%). Громадському транспорту найбільшу перевагу надають опитані віком 60+ років (85,8%), власним авто найчастіше користуються люди віком 30-44 роки (58,9%).

Взагалі до Львова не їздять лише 8% серед усіх опитаних. Найчастіше це люди віком 60+ (21,9%) З усіма результатами дослідження ви можете ознайомитися за посиланням.