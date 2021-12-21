Влітку арабські туристи через карантин у Європі почали подорожувати Україною. Протягом липня – серпня Україну відвідали 30 тис. туристів з арабських країн

Управління туризму та курортів ЛОДА заплатить 330 тис. грн за створення додатку для туристів зі східних країн, він буде доступний англійською та арабською мовами. Про це повідомили «Наші гроші. Львів».

Кошти на додаток виділили в межах Програми розвитку туризму та курортів у Львівській області на 2021-2025 роки. Додаток розроблять для туристів зі східних країн − Саудівської Аравії, Бахрейну, Катару, Кувейту, Об’єднаних Арабських Еміратів, Ірану та Оману. Він буде доступний арабською та англійською мовами.

У додатку буде інформація про пам’ятки архітектури, еко-природні локації, медичний та оздоровчий туризм, активний туризм та гастрономію із акцентом на халяльну кухню. Туристи зможуть дізнатись про магазини, готелі, мотелі, оренду нерухомості чи автомобіля, послуги гіда. Програму розроблять до кінця цього року.

Розробляти додаток буде львівський підприємець Володимир Заяць, він спеціалізується на комп’ютерному програмуванні та зареєстрував свою діяльність у 2020 році.

Єдиним конкурентом переможця на поточних торгах було київська компанія ТОВ «Флор 12 Аппс». Хоча вона запропонувала на 40 тис. грн нижчу ціну, фірму відхилили через невідповідність тендерній документації.

Нагадаємо, що цього літа арабські туристи через карантин у Європі почали подорожувати Україною. Протягом липня – серпня Україну відвідали понад 30 тис. туристів з арабських країн.