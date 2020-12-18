Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку уклали угоду про позику у розмірі 100 млн доларів для реалізації проекту «Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження». Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Підписи під документом поставили міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков і т.в.о регіонального директора Світового банку у справах країн Східної Європи Бахер Ель-Хіфнаві.

«Кредит надається на 27 років під 0,25% річних, перші 12 років - пільгові. Найближчим часом буде підписано угоду між Мінфіном і Мінреінтеграції щодо використання цих коштів», – йдеться у повідомленні.

Проект «Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження» передбачає проведення капітального ремонту близько 183 км доріг у Луганській області та залучення інвестицій для відновлення сільського господарства через реалізацію окремих субпроєктів, спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії РФ для галузі на території Луганщини, підконтрольній уряду України.

«В центрі цього проекту, як і в майбутній Стратегії економічного розвитку Донецької і Луганської областей – люди. Створення комфортних умов для громадян, створення робочих місць – це пріоритети», – наголосив Резніков.

Він додав, що раніше урядовий Комітет розглянув і рекомендував винести на розгляд уряду концепцію майбутньої Стратегії економічного розвитку.

Віцепрем‘єр також нагадав про ще один важливий проект на Луганщині – будівництво залізничної лінії, яка з’єднає ділянку Лантратівка – Кіндрашівська-Нова із залізничною мережею України.