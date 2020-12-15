Верховна Рада продовжила до кінця 2021 року дію закону «про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». За відповідний законопроект проголосували 304 депутати на засіданні у вівторок, 15 грудня.

Законопроект №4467 передбає продовження дії старого закону про «особливий статус» Донбасу. Як зазначає «Громадське», у проекті є лише одна зміна – у статті 1 закону про особливий статус Донбасу замінили 2020 рік на 2021.

Що передбачає закон про «особливий статус» Донбасу

Верховна Рада ухвалила законопроект ще у 2014 році і продовжувала щороку, проте фактично він ніколи не діяв, оскільки для цього на окупованих територіях мали б відбутися легітимні місцеві вибори за українським законодавством. Закон визначає, що особливий порядок місцевого самоврядування у Донецькій та Луганській областях здійснюють виключно органи місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах.

У статті 10 закону прописані умови, без яких вибори на окупованих територіях неможливі:

виведення незаконних збройних формувань;

гарантії вільного волевиявлення;

недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму і свободи агітації.

Продовження чинного закону про особливий статус було однією з домовленостей, яких досягнули лідери України, Росії, Німеччини та Франції на зустрічі «нормандської четвірки» у Парижі 9 грудня 2019 року.