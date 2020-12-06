Глава української делегації в ТКГ щодо Донбасу Леонід Кравчук заявляє, що якщо в переговорному процесі не буде прогресу до кінця року, Україна вимагатиме відключення Росії від міжнародної розрахункової системи. Про це заявив Леонід Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Тут я скажу свою думку. Якщо до кінця року, а тут скоро будуть канікули новорічні… якщо цього не станеться (поступу в переговорах), то я думаю, початок нового року буде початком ... наших пошуків нових впливів і наших пропозицій щодо тиску на агресора. Це можуть бути санкції, які називаються "міжнародна розрахункова система". Ми будемо цього вимагати», – заявив Кравчук.

За словами Кравчука, якщо Росія не хоче домовитись дипломатичним, політичним шляхом, українська сторона має зробити все, щоб її примусили зупинити агресію і відновити територіальну цілісність України через спільний тиск світового співтовариства.

SWIFT – міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. До неї підключено більше 11 тис. фінансових інститутів в більш ніж 200 країнах світу.

Можливість відключення Росії від SWIFT періодично обговорювалася з 2014 року, коли були введені перші антиросійські санкції в зв'язку з агресією на сході України. Тоді Європарламент прийняв резолюцію, в якій, зокрема, закликав виключити Росію з системи міжнародних розрахунків.

Однак у SWIFT подібні рекомендації визнали такими, що порушують права і такими, що завдають шкоди компанії.