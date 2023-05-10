Приміщення ВЛК у Львові, березень 2023

Для вдосконалення процесу проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) передбачено шість кроків, що зробить його швидшим та зручнішим, повідомило командування Медичних сил ЗСУ.

Як сказано в повідомленні, вдосконалення процесу проходження військово-лікарської комісії передбачає:

збільшення мережі ВЛК за рахунок їх додаткового розгортання в цивільних закладах охорони здоров’я;

окреме фінансування оплати послуг медичних працівників, яких залучено до проведення медоглядів з метою оцінки ступеня придатності до військової служби;

впровадження електронної черги запису на ВЛК та електронного документообігу між військовими частинами, ТЦК та СП і закладами охорони здоров’я;

залучення закладів охорони здоров’я з системи Міноборони до роботи з Електронною системою охорони здоров'я. Заклади охорони здоров’я із системи Міноборони матимуть доступ до анамнезу людини, зокрема в електронній медичній картці;

запровадження сучасних підходів до обслуговування під час проходження ВЛК (доступний і зручний сервіс);

здійснення інформаційної підтримки (гаряча лінія) та впровадження інформаційних продуктів, які допоможуть військовослужбовцям отримати допомогу.

Водночас у Медичних силах ЗСУ зазначили, що зміни будуть поступовими, адже процес передбачає внесення змін до низки нормативно-правових актів, технічних розробок і тестувань ресурсів. Над цими завданнями працює робоча група, до якої входять підрозділи Збройних сил України, Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство у справах ветеранів, Міністерство цифрової трансформації та ГО «Принцип».

Додамо, що 5 травня Міноборони запустило в тестовому режимі систему електронного запису на ВЛК в п'ятьох містах: Харкові, Львові, Києві, Вінниці та Одесі. Також Міністерство оборони створило спеціальний сайт для поранених військових.