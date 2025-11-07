Вихід є: при вимкненні світла можна забезпечити правильне зберігання ліків

Через тривалі знеструмлення, що пов’язані з атаками на об’єкти критичної інфраструктури, деякі лікарські засоби можуть потребувати додаткових заходів захисту. Спеціалісти Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) радять, як правильно зберігати медикаменти вдома і як забезпечити відповідний температурний режим, коли нема світла.

Як зберігати ліки вдома?

Передусім проведіть ревізію домашньої аптечки: перевірте терміни придатності, зазначені на упаковках, та умови зберігання в інструкціях до лікарських засобів:

якщо зазначено «кімнатна температура» або конкретний температурний режим не вказаний – зберігайте ліки за температури від +15°C до +25°C;

якщо зберігати препарат необхідно в сухому прохолодному місці, температура у такому сховищі має становити від +8°C до +15°C, а вологість – до 60%;

якщо лікарський засіб потребує температурного режиму від +2°C до +8°C, зберігайте його в загальному відділенні холодильника.

Як забезпечити відповідний температурний режим під час відключень світла?

Спеціалісти радять підготувати додаткове оснащення для правильного зберігання ліків, що потребують температурного режиму від +2°C до +8°C (наприклад, інсулін), під час відключень світла:

використовуйте сумки-холодильники або термоконтейнери з акумуляторами холоду – вони допоможуть утримувати потрібну температуру до 10 годин;

не допускайте контакту препаратів із замороженими пластинами – ліки не повинні замерзати;

не заморожуйте лікарські засоби: це може зруйнувати чи інактивувати діючу речовину та/або зробити препарат небезпечним чи неефективним;

стежте за графіком відключень і вчасно перезаморожуйте акумулятори холоду.

Як зберігають ліки в аптеках та лікарнях під час блекаутів

Медичні заклади та аптеки мають резервні джерела живлення – генератори чи акумуляторні системи, які підтримують роботу холодильного обладнання. Крім того, у таких установах існують затверджені стандартні операційні процедури для безперебійного підтримання температурного режиму зберігання медичних препаратів під час аварійних відключень.