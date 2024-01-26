Бригада медиків, яка врятувала хлопчика

Медики Дніпровського обласного центру екстреної медицини врятували 12-річного хлопчика у стані клінічної смерті. За його життя вони безперервно боролися 77 хвилин. Виявилося, дитина випила велику дозу антиаритмічного препарату, її терміново госпіталізували до реанімаційного відділення профільної лікарні, повідомив у Facebook працівник Центру Віктор Пальчинський.

«Дуже хочу поділитися приємними вибуховими емоціями від врятованого молодого життя (12 років) нашою бригадою інтенсивної терапії і реанімації Центральної підстанції Дніпровської станції ЕМД у складі Олени Ткалич, Василя Іващенка, Олександра Ревкова», – написав Віктор Пальчинський.

Виявилося, що 12-річний хлопчик з невідомих причин випив велику дозу антиаритмічного препарату, що застосовують для нормалізації ритму скорочень серця. Батьки дитини – медики, спершу вони намагалися самостійно допомогти сину, а коли він втратив свідомість, викликали «швидку».

«На виклик терміново прибула бригада ЕМД Соборної підстанції, які виявили пацієнта з ознаками клінічної смерті, ввели в дію протокол “зупинка серця” та викликали на допомогу бригаду інтенсивної терапії і реанімації. Зусилля медики не зупиняли ні на секунду, бо тоді тільки вони вирішували долю цього молодого життя, і вони боролися за нього 77 хвилин», – повідомив Віктор Пальчинський.

Медикам вдалося відновити серцевий ритм, у хлопця зʼявилася цілеспрямована рухова активність, реакція на голос. Його терміново госпіталізували до реанімаційного відділення профільної лікарні. Згодом медики дізналися, що хлопчик живий, його стан стабільний.