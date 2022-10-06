Дівчинку назвали Веронікою, їй уже виповнилося п'ять днів

Медики Рогатинської районної лікарні врятували дівчинку, яка народилася передчасно та із малою вагою – всього 775 грамів. Дитині уже п’ять днів, її стан стабілізували. Наразі дівчинку перевели у відділення недоношених дітей у обласній лікарні в Івано-Франківську. Новонароджена дівчинка має пройти реабілітацію.

Як у четвер, 6 жовтня, повідомила прес-служба Рогатинської центральної районної лікарні, дитина народилася на 25 тижні вагітності. Її вага складала 775 грамів, а зріст – всього 33 сантиметри. Медики врятували немовляті життя. Дівчинку назвали Веронікою, їй уже п’ять днів. Зараз дівчинка перебуває під опікою лікарів обласної лікарні, її очікує реабілітація. Про батьків медики нічого не повідомляють.

«Вероніка народилась у нашій лікарні із вагою всього 775 грамів та зростом 33 сантиметри на 25 тижні вагітності (місяць!). Вся апаратура та команда лікарів запрацювали задля маленького життя. І малесенька крихітка вдячно відповіла на всі наші зусилля. Зараз нашій Вероніці вже 5 днів, ми перевели її на виходжування у відділення глибоко недоношених дітей в обласну дитячу лікарню», – йдеться у повідомленні медиків.

Дитину перевели в обласні дитячу лікарню в Івано-Франківську

Зазначимо, у вересні лікарі Львівського обласного перинатального центру виписали додому дівчинку, яка народилася на 29 тижні вагітності із всього 660 г. Дитина понад 90 днів провела у лікарні – з червня по вересень, її виписали додому з вагою 2350 г.