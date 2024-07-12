Більша частина хворих на кашлюк - діти віком до року, для яких хвороба вкрай небезпечна

З початку 2024 року у Львівській області діагностовано 459 випадків кашлюку, що у 21 раз більше, аніж за перші шість місяців 2023 року. Такі цифри свідчать про те, що область стоїть на порозі великої епідемії кашлюку. Про це у п’ятницю, 12 липня, під час брифінгу повідомила керівниця департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА Наталія Літвінська.

У червні на кашлюк на Львівщині захворіли 95 людей, у травні – 124, говорить генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко. Це, додає вона, тільки ті випадки, що зареєстровані офіційно. Багато ж людей можуть не звертатися за медичною допомогою. Найбільше випадків кашлюку виявлено у Львівському, Стрийському і Золочівському районах Львівщини.

Більша частина хворих – це діти віком до одного року. За ними йдуть діти віком 5-9 років. Хворіють на кашлюк і дорослі – їх близько 8%.

Зараз у Львівській обласній інфекційній лікарні перебувають 37 пацієнтів із кашлюком. Про це сказав експрет департаменту охорони здоров’я ЛОВА з інфекційних хвороб Андрій Орфін. Половина пацієнтів – діти до одного року. Вісім діток – віком 30-60 днів, двоє з них – в реанімації.

Наталія Іванченко нагадує, що кашлюк – заразний. Людина, яка отримує специфічне лікування, є заразною упродовж 5-ти днів. А той, хто не лікується, заразний протягом трьох тижнів.

Єдиний спосіб убезпечитись від кашлюку, що може мати летальні наслідки, особливо у дітей, є вакцинація. За національним календарем профілактичних щеплень, діти мають отримати щеплення від кашлюку разом із щепленням від праця і дифтерії у віці 2, 4, 6 і 18 місяців та у 6 років. Після цього щеплення від кашлюку рекомендують поновлювати кожні 10 років. Щоправда, для дорослих вакцинація від кашлюку є платною. Щеплення трикомпонентною вакциною від кашлюку, правця і дифтерії у приватні клініці може коштувати близько 1 тис. грн.

Щоб захистити від кашлюку дитину до двох місяців, лікарі радять вакцинуватись на етапі планування вагітності або під час вагітності. Отримати щеплення від кашлюку мають усі родичі, які контактуватимуть з немовлям.

Також особливо важливо вакцинуватися від кашлюку людям, старшим за 60 років. Адже часто вони мають інші проблеми з дихальною системою і приєднання до них кашлюку може сильно ускладнити перебіг хвороби.

Утім, говорить Наталія Іванченко, на Львівщині і в цілому по Україні вкрай низьке охоплення вакцинацією дітей. Торік в області необхідні щеплення отримали 73% дітей, по Україні – менше 80%. А для того, щоби мати колективний імунітет, охопити вакцинацією потрібно не менше 95% громадян.

У 2024 році, додає Наталія Іванченко, щепленнями за національним календарем вакцинації на Львівщині охоплено лише 40% дітей до року. Це при тому, що у Львівській області є кілька десятків тисяч доступних вакцин, зокрема і від кашлюка, правця і дифтерії.

Лікарі нагадують, що кашлюк у дітей може викликати не тільки напади кашлю, а й задишку, зупинку дихання, зокрема уві сні, і навіть спровокувати крововилив. Також бувають атипові форми захворювання, що призводять до ускладнень. Захворювання у дітей може тривати до 4-х місяців із безперервним кашлем, особливо вночі.