Вчасно надана допомога може врятувати комусь життя

Львівські медики навчатимуть львів’ ян надавати домедичну допомогу. Для цього вони організовують «Медичний вишкіл для цивільного населення». Зараз формують групи по 40 осіб. Записатися на навчання можна буде з 10:00 25 лютого, повідомив депутат обласної ради, заступник директора львівського онкоцентру Олег Дуда.

За його словами, навчання проводитимуть медики Червоного хреста Львів, Львівського медичного фахового коледжу післядипломної освіти та Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«Зараз вкрай важливо, аби кожен українець мав навики надання домедичної допомоги. Адже ці знання можуть врятувати комусь життя. Зараз формуються групи по 40 осіб. Як тільки вони будуть сформовані, відразу розпочнеться двогодинне навчання. Воно проходитиме на базі Будинку воїна», – каже Олег Дуда.

Записуватися на навчання можна 25 лютого з 10:00 за телефоном: 097 857 71 36, або заповнити електронну форму.

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