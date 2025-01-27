Засновник і провідний репродуктолог клініки Олександр Дарій

На заході України у Львові вперше відкриють масштабну репродуктивну клініку ICSI Clinic, що багато років є лідером у галузі штучного запліднення в Україні. Клініка стане резидентом медичного хабу MonoDoctor – простору, що обʼєднує професійних медиків та передові медичні послуги.

ZAXID.NET розповідає, як чому варто обрати саме ICSI Clinic, які її переваги та як працює благодійний фонд Darii Foundation.

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ICSI Clinic: 27 років лідерства у репродуктивній медицині

ICSI Clinic – провідний центр репродуктивної медицини в Україні, де втілюють мрії про батьківство для багатьох пар, впроваджують інноваційні технології, які змінюють медицину. Вже понад 27 років клініка дарує сім’ям можливість відчути радість батьківства та робить вагомий внесок у відродження української нації.

Клініку заснували 1998 році й за цей час вона стала першою у багатьох напрямах репродуктивної медицини. Завдяки цілеспрямованій роботі команди та незмінному лідерству її засновника Олександра Дарія, клініка запровадила в Україні низку революційних технологій, зокрема:

метод ICSI (інтрацитоплазматична ін’єкція сперматозоїда), який відкрив нові можливості для лікування чоловічого безпліддя;

передімплантаційна генетична діагностика (PGD), що дозволяє підвищити шанси на народження здорової дитини;

кріоконсервування одиничних сперматозоїдів, яке стало порятунком для багатьох сімей у складних репродуктивних випадках;

унікальне поєднання ICSI + TESA, завдяки якому чоловіки з азооспермією отримали шанс стати батьками генетично рідних дітей.

Ці нововведення зробили ICSI Clinic не лише лідером в Україні, а й центром уваги для пацієнтів із понад 40 країн світу. Головною цінністю клініки завжди залишалася турбота про пацієнта. У ICSI Clinic кожен випадок розглядають індивідуально, враховуючи не лише медичні, а й психологічні аспекти. Команда лікарів, медсестер і координаторів працює як єдиний механізм, щоб забезпечити максимальний комфорт і підтримку для кожної сім’ї.

«Кожен успішний випадок - це не просто досягнення науки, це повернення віри у щасливе майбутнє для наших пацієнтів», – зазначає Олександр Дарій.

За час своєї діяльності клініка досягла значних результатів, які стали показником професіоналізму та відданості справі – 12 398 народжених дітей у понад 40 країнах світу та 12 787 оперативних гінекологічних втручань, які допомогли відновити репродуктивне здоров’я пацієнтів.

Людина, що змінює долі

Засновник і провідний репродуктолог клініки Олександр Дарій – лікар, новатор і філантроп, чия діяльність назавжди змінила уявлення про можливості репродуктивної медицини в Україні.

34 роки тому, коли в Україні лише починали з’являтися перші центри репродуктивної медицини, Олександр Семенович уже був одним із тих, хто не боявся виходити за межі звичного. Разом із командою він першим у країні провів процедуру штучного запліднення методом ICSI (інтрацитоплазматичної ін’єкції сперматозоїда). Це була не просто медична процедура – це був шанс для тисяч сімей, які втратили надію на батьківство.

Завдяки цьому Україна отримала доступ до технологій, які на той час здавалися недосяжними, а ICSI Clinic стала справжньою лабораторією майбутнього, де впроваджувалися найновіші методи лікування безпліддя.

Олександр Дарій – не лише видатний лікар, а й людина, що вміє надихати та підтримувати. Його пацієнти кажуть, що у найважчі моменти він завжди знаходив слова, які змушували вірити в успіх. Його колеги описують його як невтомного новатора, який завжди на крок попереду, завжди прагне вдосконалювати процеси та навчати молоде покоління лікарів.

«Кожна дитина, яка народилася завдяки нашим зусиллям, – це перемога над обставинами. І це найголовніша мотивація у моїй роботі», – розповідає Олександр Дарій.

За 34 роки роботи Олександр Семенович та його команда допомогли народитися тисячам дітей, але їх внесок набагато більший, ніж цифри. Лікарі показали, що медицина – це не лише про лікування, а й про надію. Що навіть одна людина, яка вірить у свою справу, може змінити долі тисяч.

Сьогодні його ім’я асоціюється з новими технологіями, людяністю та вірою в життя. І хоч він уже досяг багато, для нього це лише початок. Його мрія – бачити, як Україна стає сильнішою завдяки сім’ям, яким він допоміг.

Благодійність як покликання

Окрім клініки, Олександр Дарій заснував і Darii Foundation – фонд, що став надійною опорою для тих, хто мріє про батьківство. Філософія фонду відображає його особисті принципи: допомагати, підтримувати, не здаватися навіть у найскладніших обставинах.

Фонд зосереджується на трьох основних напрямках:

фінансова підтримка сімей: допомога тим, хто не може дозволити собі лікування;

освітні програми: підвищення обізнаності про репродуктивне здоров’я;

партнерство з бізнесом і фондами: залучення ресурсів для масштабної підтримки родин.

В умовах війни та економічної кризи клініка продовжує працювати, допомагаючи українським сім’ям здійснювати мрію про дітей. У партнерстві з Darii Foundation клініка підтримує родини, які опинилися у складному становищі, забезпечуючи доступ до високоякісних медичних послуг.

До наглядової ради фонду входить і Вероніка Федишин – засновниця MonoDoctor. У команді фонду вона відповідає за стратегічне партнерство.

Олександр Дарій та Вероніка Федишин

ICSI Clinic не зупиняється на досягнутому. Постійний пошук нових рішень, співпраця з міжнародними партнерами, впровадження передових технологій – залишається пріоритетом.