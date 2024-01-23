Гінекологиня Еліна Чайківська веде прийом пацієнтів

Нині, за словами лікарів, суттєво зросла кількість дівчат-підлітків, які мають ті чи інші проблеми репродуктивного здоров’я. В одних фіксують раннє статеве дозрівання, скажімо, менструацію у 8 років, яка нерідко супроводжується кровотечами, в інших, навпаки, відсутні менструації у 17 років, або вони є з великими затримками, від трьох місяців до двох років тощо. Причини таких збоїв різні і більшість з них піддаються корекції, лікуванню, але за умови вчасного звернення до спеціалістів. І, навпаки, невчасна корекція таких порушень у підлітків провокує розвиток різних захворювань в репродуктивному віці і може призвести до непліддя в майбутньому.

За словами гінекологині, заступниці директора лікарні св. Анни, експертки з дитячої гінекології департаменту охорони здоров’я ЛОВА Еліни Чайківської, ні менструація у 8 років, ні її відсутність у 17 років чи затримка у кілька місяців, не є нормою, але найприкріше те, що батьки багатьох дівчат-підлітків у таких випадках не відразу ідуть до спеціаліста на консультацію, а вичікують, що все якось налагодиться само собою. А це призводить до різноманітних ускладнень, які при вчасному зверненні можна було б попередити.

За тиждень на прийом до лікаря прийшло понад 30 дівчат-підлітків

«Кількість дівчат-підлітків з різними проблемами репродуктивного здоров’я останнім часом зростає. Якщо ще два-три роки тому до мене на прийом приходило 20 дівчат з такими проблемами на місяць, то за один тиждень січня цього року їх було 32. Вони різного віку, від 8 до 18 років, але всі мають серйозні проблеми і більшість з них до гінеколога не зверталися», – каже Еліна Чайківська.

Минулого тижня на прийом до лікаря прийшло вісім дівчаток віком до 9 років з кровотечами. Дві з них мають менструацію з 8 років, але до гінеколога з цього приводу звернулися вперше. П’ять з цих дівчат живуть у гірських районах Львівщини, двоє – зі Львова і одна – з Харкова.

9-річну дівчинку з гірського району до гінеколога привезла хресна. У дівчинки кровотеча вже місяць, яка за останній тиждень значно посилилася. Батько дівчинки на фронті, мама – на заробітках за кордоном. У пацієнтки виявили недостатність роботи щитовидної залози, яка і спровокувала відповідні порушення в гінекологічній сфері.

У трьох неповнолітніх пацієнток було виявлено фолікулярні кісти яйників з болями різної інтенсивності, 12 пацієнток скаржилися на дуже болючі менструації, які супроводжуються нудотою, блювотою, панічним страхом за тиждень до менструації.

У дев’ ятьох дівчат були затримки менструацій від трьох місяців до року. Три із них мали надмірну вагу, чотири, навпаки, різко втратили вагу, дехто за короткий час схуд на 15 кг, в однієї дівчинки діагностували анорексію.

Порушення менструальної функції можуть провокувати стреси

За словами Еліни Чайківської, причини порушення менструальної функції у дівчат-підлітків – різні, вони можуть свідчити як про гінекологічні захворювання, так і про хвороби інших органів і систем: печінки, системи крові, бути проявом нейроендокринних синдромів, гострих та хронічних інфекцій, дисфункції, алергічних хвороб тощо. Порушення менструальної функції можуть спровокувати і стреси, які нині значно зросли через війну.

«Гострий чи хронічний емоційний стрес, особливо в поєднанні з фізичним чи розумовим навантаженням, з різкою втратою або збільшенням маси тіла, веде до змін в корі головного мозку чи підкіркових структурах, знижується рівень секреції центральних гормонів та естрогенів (гормонів яйників) і виникає порушення менструальної функції, яке при невчасному лікуванні може призвести до незворотних змін в репродуктивній сфері», – каже Еліна Чайківська.

За словами гінекологині, дотепер багато лікарів при консультуванні підлітків не приділяють належної уваги менструальній функції в перші два роки після першої менструації. Причина – розповсюджена омана, що нерегулярні менструації і маткові кровотечі в підлітків є природною особливістю періоду статевого дозрівання. Через це багато дівчат-підлітків залишаються недообстеженими, пропускаються навіть вади розвитку, а відсутність вчасної корекції таких порушень у підлітковому віці може призвести до різноманітних захворювань у репродуктивному віці і навіть непліддя у майбутньому.

Експертка з дитячої гінекології радить батькам бути уважними до дітей-підлітків і при ранньому статевому дозріванні чи, навпаки, затримці статевого розвитку, інших проблемах консультуватися з фахівцями. Більшість проблем у підлітковому віці піддаються корекції, а задавнені можуть призвести до ускладнень і навіть незворотних змін.