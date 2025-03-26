Мер Хотина за 2024 рік задекларував понад 1,1 млн грн зарплати
Також Андрій Дранчук задекларував вісім об'єктів нерухомості
Міський голова Хотина Андрій Дранчук за 2024 рік отримав понад 1,1 млн грн зарплати. Також посадовець згідно з декларацією про свої доходи за 2024 рік задекларував вісім об'єктів нерухомості, які належать його сім’ї. Дружина міського голови отримали майже 6 млн грн прибутку.
У декларації за 2024 рік Андрій Дранчук вказав вісім об'єктів нерухомості. У своїй власності мер Хотина має ділянку площею 930 м2 та будинок площею 94 м2 в Хотині. Дружина Христина Домбровська має у власності шість земельних ділянок, дві з яких розташовані в Хотині, а ще чотири – в Хотинській територіальній громаді. Також вона володіє автомобілем Peugeot Rifter 2019 року випуску, який придбала в серпні 2018 року за 750 тис. грн.
У 2024 році міський голова Хотина заробив 1,148 млн грн. Це на 332 тис. грн більше, ніж у 2023 році. Його дружина займається підприємницькою діяльністю і вона отримала 5,7 млн грн доходу. Також вона отримала 38 тис. грн доходу від продажу рухомого майна.. Грошей на банківських рахунках чи готівку подружжя не задекларувало в документі за 2024 рік.
В декларації про доходи за 2023 рік зазначено, що дружина мера Хотина займається фермерським господарством.
Додамо, що Андрій Дранчук вперше обирався в 2020 році на посаду міського голови Хотина як самовисуванець, пише «Молодий буковинець». Згідно з офіційними результатами виборів, він набрав 35,3% або 2143 голоси виборців Хотинської міської громади. На другому місці опинився Володимир Юзько від партії «Батьківщина». До виборів в 2020 році Андрій Дранчук був заступником попереднього міського голови Хотина.