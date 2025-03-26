Андрій Дранчук на посаді міського голови перебуває майже п'ять років

Міський голова Хотина Андрій Дранчук за 2024 рік отримав понад 1,1 млн грн зарплати. Також посадовець згідно з декларацією про свої доходи за 2024 рік задекларував вісім об'єктів нерухомості, які належать його сім’ї. Дружина міського голови отримали майже 6 млн грн прибутку.

У декларації за 2024 рік Андрій Дранчук вказав вісім об'єктів нерухомості. У своїй власності мер Хотина має ділянку площею 930 м2 та будинок площею 94 м2 в Хотині. Дружина Христина Домбровська має у власності шість земельних ділянок, дві з яких розташовані в Хотині, а ще чотири – в Хотинській територіальній громаді. Також вона володіє автомобілем Peugeot Rifter 2019 року випуску, який придбала в серпні 2018 року за 750 тис. грн.

У 2024 році міський голова Хотина заробив 1,148 млн грн. Це на 332 тис. грн більше, ніж у 2023 році. Його дружина займається підприємницькою діяльністю і вона отримала 5,7 млн грн доходу. Також вона отримала 38 тис. грн доходу від продажу рухомого майна.. Грошей на банківських рахунках чи готівку подружжя не задекларувало в документі за 2024 рік.

В декларації про доходи за 2023 рік зазначено, що дружина мера Хотина займається фермерським господарством.

Додамо, що Андрій Дранчук вперше обирався в 2020 році на посаду міського голови Хотина як самовисуванець, пише «Молодий буковинець». Згідно з офіційними результатами виборів, він набрав 35,3% або 2143 голоси виборців Хотинської міської громади. На другому місці опинився Володимир Юзько від партії «Батьківщина». До виборів в 2020 році Андрій Дранчук був заступником попереднього міського голови Хотина.