Посадовцеь за 2024 рік отримав майже 1,2 млн грн зарплати

Керівник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк подав декларацію про свої доходи за 2024 рік. Згідно з нею чиновник отримав за рік, що минув, майже 1,2 млн грн зарплати. Його дружина-підприємиця задекларувала понад 200 тис. грн доходу. Також Руслан Запаранюк разом зі сім’єю володіє шістьма квартирами в обласному центрі.

Відомості про нерухомість чиновника не змінилися з 2023 роком. Усе майно чиновник та члени його родини набули до того часу, як його призначили на посаду начальника Чернівецької ОВА. Руслан Запаранюк та його дружина Наталія володіють п’ятьма квартирами загальною площею від 49 до 61 м2 у Чернівцях, йдеться у декларації держслужбовця. Також дружина володіє об’єктом незавершеного будівництва. Це ще одна квартира у Чернівцях на понад 200 м2. Наталія Запаранюк набула право на неї у 2011 році.

Серед рухомого майна начальник Чернівецького ОВА задекларував автомобіль KIA Sportage 2017 року випуску, вартістю 970 тис. грн. Його дружині належить Deawoo Lanos 2006 року випуску. Його отримала у майно в 2011 році.

Зарплата чиновника в ОВА за 2024 рік становила – 1 197 773 грн. Це майже на 200 тис. грн більше, ніж він заробив у 2023 році. Дружина Наталя підприємницькою дільністю заробила понад 200 тис. грн.

У Запаранюка задекларовані понад 56,5 тис. доларів, це на 1,5 тис. доларів більше, а ніж у 2023 році. У його дружини – понад 50 тис. доларів, це на 10 тис. доларів більше, а ніж у 2023 році. У 2020 році Запаранюк взяв у кредит в Ощадбанку майже 465 тис. грн. Також Запаранюк має кілька рахунків в різних банках України, однак чи є кошти на них – не вказано. Держслужбовець задекларував корпоративні права громадської організації «Буковинський оберіг».

Додамо, що Руслана Запаранюка на посаду начальника Чернівецької ОВА призначили в липні 2022 року. До того він працював начальником філії Чернівецького обласного управління АТ «Державний ощадний банк України». У 2020 році невдало балотувався до Чернівецької обласної ради від партії «Єдина Альтернатива», як безпартійний.