Старого керівника міськтеплоенергія звільнили через борги за спожитий газ

Сьогодні, 14 лютого, міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Посітко повідомив про рейдерське захоплення підприємства «Міськтепловоденергія» та блокування роботи міської ради. Мер заявив, що звернувся до правоохоронних органів через недопущення на робоче місце новопризначеного генерального директора комунального підприємства Олександра Похилка.

Михайло Посітко наголосив, що звільнив попереднього керівника «Міськтепловоденергія» Валерія Гордійчука 15 грудня 2021 року через те, що той не справлявся зі своїми обов’язками. На момент звільнення на підприємстві загальний борг із платежів складав понад 400 млн грн. « КП “Міськтепловоденергія” має заборгованість перед ТОВ “ГК Нафтогаз ” за спожитий ще в грудні 2021 року природній газ на суму більше 20 млн грн. Валерій Гордійчук за 2020 рік отримав зарплату 1,67 млн грн. Усі спроби міської влади провести перевірку фінансово-господарської діяльності зустрічали гострий спротив і небажання допускати ні нового генерального директора, ні представника власника на об’єкти КП “Міськтепловоденергія”», – відзначив Михайло Посітко.

Станом на 14 лютого підприємстві продовжує працювати звільнений керівник та виконуючий обов’язки генерального директора Сергій Самсонюк. «Акцентуємо на нелегітимності призначення Сергія Самсонюка, підписи якого не визнаються жодним державним органом, оскільки останній не може надати жодного документу, що підтверджує його повноваження», –підсумував Михайло Посітко.

Відомо, що новопризначений керівник КП Олександр Похилко керував Кременчуцькою ТЕЦ, «Калуською ТЕЦ – НОВА».

Нагадаємо, четвер, 10 лютого, у сесійній залі Кам’янець-Подільської міської ради побилися депутати. Сутичка відбулася між депутатами Володимиром Кондруком (ВО «Свобода») та Сергієм Самсонюком («Слуги народу») під час невдалих спроб розпочати сесійне засідання, на якому мав затверджуватися бюджет міста на 2022 рік. Історія з блокуванням призначення нового керівника на КП “Міськтепловоденергія” триває ще з грудня 2021 року. Зокрема, 31 грудня міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Посітко не зміг потрапити до будівлі підприємства, щоб представити нового керівника Олександра Похилка. Тоді мер звертався до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, генпрокурора Ірини Венедіктової та місцевих прокуратур Хмельниччини.