Це вже не перший корупційний скандал на підприємстві

Служба безпеки України заявила про розкрадання майже 3 млн грн на підприємстві «Хмельницькводоканал». Рішення про переоснащення основні потужності на підприємства прийняли у 2018 році. Модернізація здійснювалась за рахунок коштів, виділених на розвиток міста у межах міжнародної технічної допомоги.

За даними слідства, після проведення тендеру на виконання будівельно-монтажних робіт з переоснащення каналізаційної насосної станції підприємство уклало договір з переможцем. Загальна сума договору становила 7 млн грн. Експертиза ж, яку ініціювала СБУ, засвідчила, що вартість устаткування, яку придбали на комунальне підприєство була завищена на більш, ніж 2,6 млн грн.

«З метою привласнення частини коштів, передбачених угодою, підрядник вніс неправдиві дані до звітної документації. Проте, директор комунального підприємства, відповідальний за контроль виконання договірних зобов’язань підрядника, погодив йому таку фінансову звітність», - йдеться у повідомленні прес-служба СБУ в Хмельницькій області.

Наразі екс-керівнику міського комунального підприємства оголосили про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Триває слідство для встановлення і притягнення до відповідальності усіх причетних до протиправної схеми осіб.

СБУ не називає ані імені керівника, ані підприємства, про яке йдеться. Втім, 27 жовтня 2021 року директора «Хмельницкводоканал» Віталія Кавуна звільнили з посади директора комунального підприємства «Хмельницькводоканал». Офіційною причиною у розпорядженні міського голови значилося «завершення терміну дії контракту». Проте 20 липня 2021 року правоохоронці оголосили Віталію Кавуну про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість). Це стало частиною справи, пов’язаною з розкраданням бюджетних коштів, виділених на реконструкцію системи знезараження питної води на проспекті Миру, 36/2А. Тоді йшлося про завищення вартості обладнання на 3 млн 464 тис. грн.