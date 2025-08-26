Міський голова Львова зустрівся з прем'єркою Юлією Свириденко

Міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко. Про це Андрій Садовий повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

Під час зустрічі ішлося про безпекову ситуацію та необхідність змін у системі оподаткування.

«Якщо міста самостійно збиратимуть місцеві податки та збори – це додаткові 400 млн грн на рік лише для Львова. Це кошти для підтримки армії, освіти, медицини та ветеранської політики», – сказав Андрій Садовий.

Для всіх українських громад загалом ідеться про десятки мільярдів гривень, що сьогодні не потрапляють до місцевих бюджетів.

Нагадаємо, в листопаді 2023 року парламент ухвалив рішення, яким забрав з надходжень місцевих бюджетів податок на доходи фізичних осіб, що сплачують військові. З 2024 року ці гроші ідуть в державний бюджет для забезпечення потреб армії.

З початком повномасштабного вторгнення громади використовували надходження з ПДФО військових для закупівлі необхідної для ЗСУ допомоги, проте втратили цю можливість.

Додамо, що попри відстуність надходжень з військового ПДФО, в 2024 році Львів скерував на допомогу військовим 1,1 млрд грн з бюджету міста. У 2025 році на потреби армії в бюджеті Львова також закладено мільярд гривень.