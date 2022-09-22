Найбільшу в західній Україні котельню на твердому паливі у Рівному запустили в серпні 2022 року

У випадку зупинки газових котелень забезпечити опалення у Рівному принаймні на мінімальному рівні зможуть шість котелень на біопаливі. Про це заявив рівненський міський голова Олександр Третяк на ІХ Всеукраїнському форумі місцевого самоврядування у Львові 22 вересня, розповідаючи про підготовку міста до нового опалювального сезону.

«Ми в тестовому режимі запустили одну з найбільших в західній Україні котелень на біопаливі, потужністю 20 мегават, яка здатна 30% міста забезпечити теплоносієм. У випадку проблем з газом у інших котельнях ми можемо закільцювати цю котельню і фактично ця котельня та ще п'ять інших котелень на біопаливі зможуть в аварійному режимі підтримувати теплоносій в будинках», – зазначив Олександр Третяк.

Також він додав, що наразі котельні активно забезпечують потужними генераторами, які вмикатимуть у випадку вимкнення електроенергії. «Якщо місто буде знеструмлене, потрібно буде якимось чином запустити котельні. Але вони мають велику пускову потужність. Є котельні до 1 мегавата. А мегаватних генераторів майже ніде нема. Тому закупили 500-кіловатні генератори, які будуть здатні запустити і підтримувати котельні в місті на цей випадок», – зазначив Олександр Третяк. Усі заклади охорони здоров'я генераторами наразі вже забезпечені.

По найбільших спальних мікрорайонах міста через декілька тижнів спільно з ДСНС будуть виставляти великі намети. Людям пропонуватимуть прихисток, чай та бутерброди. Такі намети будуть встановлені у місті до початку весни.