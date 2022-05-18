У Рівному з 23 травня відкриють вісім дитсадків. Працюватимуть вони за скороченим графіком, а в групи набиратимуть не більше 15 дітей. Першочергово відвідувати дитсадки будуть діти військових, медиків, правоохоронців, а також діти з неповних сімей.

Як зазначив рівненський міський голова Олександр Третяк, вісім комунальних дитсадків запрацюють у місті з понеділка, 23 травня. Усі вони або мають надійні бомбосховища, або ж розміщені близько біля укриттів. Йдеться про ДНЗ 2, 17, 37, 39, 45, 51, 52, 56.

Поки що у групи набиратимуть лише по 15 людей. Також садки працюватимуть за скороченим графіком: до 15:00.

«Першочергово відвідувати садки будуть діти працівників критичної інфраструктури у яких працюючими є двоє батьків. У першу чергу мова йде про батьків-військовослужбовців, медиків, працівників правоохоронних органів, мами або тати-одинаки. Але лише за умови, що обоє батьків працює. Наголошую: якщо ви мама у декретній відпустці і маєте бажання віддати дитину у садочок, поки що це буде неможливо», – зазначив Олександр Третяк.

Крім того, мешканців Рівного, які використовували для укриття бомбосховища дитсадків, попереджають, що вдень користуватись ними зможуть лише вихованці дитсадків та персонал.

Додамо, що 2 травня у Тернополі запрацювали 12 чергових дитсадків. Натомість у Луцьку влада заявила, що до кінця воєнного стану дошкільні заклади відкривати не будуть.