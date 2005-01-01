Засуджений за хабар мер хоче встановити у центрі Сколе гільйотину

Гільйотина в якості пристрою для смертної кари особливої популярності набула під час Французької революції в кінці XVIII ст.

Міський голова райцентру Сколе на Львівщині Володимир Москаль пропонує звести в центрі міста пам’ятник гільйотині як символ боротьби з корупцією. Прикметно, ініціатива зведення такого пам'ятника з'явилася через два тижні після рішення суду, який визнав самого Володимира Москаля винним у хабарництві і призначив йому 6,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пропозиція про встановлення на Майдані Незалежності у центрі Сколе пам'ятника гільйотині як символу правосуддя була опублікована на сайті Сколівської міськради 29 березня.

«Пропонуємо вперше в Україні встановити на цьому місті пам'ятник «Гільйотині», що буде символізувати боротьбу з корупцією, боротьбу з дилерами, які розповсюджують наркотичні речовини в місті Сколе, і стане свого роду символом правосуддя та карності за злочини, якої дуже бракує в Україні», ‒ сказано в оголошенні на офіційному сайті міскради.

У розмові із ZAXID.NET Володимир Москаль підтвердив, що планує спорудити пам’ятник гільйотині уже найближчим часом – впродовж двох місяців.

«Безкарність злочинів в Україні породжує ще більшу корупцію, ще більшу злочинність. Бездіяльність влади призвела до тої проблематики, яку маємо на сьогодні. Треба приймати чіткі закони, чіткі покарання і штрафи», ‒ пояснив ZAXID.NET свої мотиви міський голова Сколе.

Він також заявив, що вважає прийнятним відновлення смертної кари в Україні, яку, на його думку, слід здійснювати публічно на міських майданах.

«Українцям буде досить трьох-чотирьох повішаних і розстріляних, щоб припинилася масова злочинність», ‒ сказав він.

Гільйотину планують звести на місці збудованого у радянські часи пам'ятника, який у документах мерії визначений як «споруда "Безіменна"». Попри такий статус, цей пам'ятник доглядають (фото Оксани Бондар)

За словами депутатки Сколівської міськради Оксани Бондар, мер давно мав плани знести старий пам'ятник, однак ініціатива зведення на його місці пам'ятнику гільйотині її здивувала.

«Це якесь дике Середньовіччя!», ‒ емоційно прокоментувала ZAXID.NET пропозицію мерії Оксана Бондар.

Нагадаємо, що 15 березня Стрийський міськрайонний суд визнав винним Володимира Москаля у хабарництві і призначив покарання 6,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Мер вважає цей вирок несправедливим і оскаржив його в апеляційному порядку. У свою чергу апеляційну скаргу подала і прокуратура, яка вважає вирок суду надто м'яким. Сам мер оскаржить це рішення.

Поки рішення суду не вступило у законну силу, Володимир Москаль продовжує виконувати обов'язки міського голови.

Володимир Москаль з 2010 року очолює Сколе з населенням трохи більше 6 тис. мешканців. Варто зауважити, що затримали його за підозрою у хабарництві ще у серпні 2015 року, однак це не завадило йому виграти вибори мера Сколе у жовтні 2015 року.