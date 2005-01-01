Мер Сколе вирішив встановити у центрі міста шибеницю замість гільйотини

Мер Сколе Володимир Москаль вирішив побудувати в центрі міста шибеницю заміть гільйотини, бо це більш притаманно слов’янській традиції. Оновлена інформація з’явилася сьогодні, 2 квітня, на офіційному сайті міської ради Сколе. На ній місцева влада обіцяє карати злочинців, якщо поліція буде бездіяльною.

Міський голова Сколе Володимир Москаль у розмові із ZAXID.NET уточнив, що мав такий намір з самого початку, просто повідомлення на сайті Сколівської міськради, про яке ZAXID.NET писав раніше, опублікували з помилкою. «Шибениця планувалася з самого початку. То таке наше українське, слов’янське», - пояснив свою позицію мер.

Нагадаємо, 30 березня на сайті Сколівської міськради з’явилась пропозиція звести на місці радянського монумента, що на центральній площі Сколе, пам’ятник гільйотині. Таким чином мерія хотіла символічно зобразити боротьбу з корупцією, наркодилерами тощо.

Ця ідея мерії викликала жваву дискусію. Місцеві мешканці обурювалися, що майдан Незалежності ‒ громадське місце, де гуляють з дітьми, тому краще там облаштувати лавочки, а не «каральні» інструменти. Сколівчани пропонували облагородити територію, а радянський пам’ятник перемалювати.

«Районний центр, туристичне містечко, для дітей нема жодного відпочинкового майданчика. Батьки, щоб відпочити з дітьми, їдуть у Стрий, Львів, щоб показати дітям елементарні качелі. Ні, хтось розумний придумав «Гільйотину», ‒ обурилася Леся Левочко.

Однак міський голова Сколе наполягає на необхідності встановлення шибениці. А при бездіяльності поліції злочинців обіцяє карати привселюдно.

«Будемо всіх наркодилерів за ноги догори і патиком по задниці, якщо станеться якийсь трафунок і не буде реагувати поліція. Чи хтось бив дітей, чи буде якась наруга, чи корупціонери, які вимагають від людей гроші.. Тільки так буде дієво і з карністю, коли буде та петля в нас. То буде пам’ятник карності за злочини», ‒ розповів ZAXID.NET Володимир Москаль.

Мер вже має проект і матеріали для пам’ятника. Каже, що з бюджету не братиме ні копійки. Обіцяє звести пам’ятник за свої кошти і долучити ще кількох підприємців. Вартість оцінює у близько 30 тис. грн. З його слів, то буде металевий каркас, а петля буде умовна. Її закріплять високо, щоб не було травматизму.

На запитання чи не відлякуватиме це туристів і дітей мер Сколе поянює, що «дітей треба виховувати змалечку». А інші міста, на його думку, мають встановлювати шибениці по всій Україні, за сколівським прикладом.

«Такий пам’ятник має стояти в кожному місті і містечку України. І парламентом має бути повернуто в Україну смертну кару на 3 місяці за особливо важкі злочини для суддів, прокурорів ‒ це найбільші хабарники», ‒ наголосив Володимир Москаль. ‒ «Ми, націоналісти, приймемо такий закон в парламенті, що ще Кучма буде нести покарання за масовий виїзд людей на заробітки. Бо від того розпадаються сім’ї, зростає наркоманія. То є злочин проти людства».

Своє ж звинувачення у хабарництві Володимир Москаль називає підставною справою, яку прокуратура йому «шиє» через конфлікт за приміщення у Сколе. Нагадаємо, що 15 березня Стрийський міськрайонний суд визнав винним Володимира Москаля у хабарництві і призначив покарання ‒ 6,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Мер вважає цей вирок несправедливим і оскаржить його в апеляційному порядку. У свою чергу апеляційну скаргу подає і прокуратура, яка вважає вирок суду надто м'яким.

Поки рішення суду не вступило у законну силу, Володимир Москаль продовжує виконувати обов'язки міського голови.