Мер Сокаля Сергій Касян

Сергій Касян, який є міським головою Сокаля на Львівщині, подав до НАЗК декларацію за 2024 рік. Чиновник вказує збільшення зарплати, а загальний дохід подружжя перевищив мільйон гривень.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2024 році Сергій Касян отримав 679 тис. грн зарплати у Сокальській міськраді, що на 131 тис. грн більше, ніж у 2023 році, а також 116 тис. грн пенсії. Дружина чиновника Галина Касян декларує 177 тис. грн від підприємницької діяльності, 103 тис. грн зарплати в «Центрі надання соціальних послуг» та дохід від надання майна в оренду. Загальний дохід подружжя перевищив мільйон гривень та суттєво не збільшився у порівнянні із 2023 роком.

У 2024 році подружжя не купувало нової нерухомості. Мер Сокаля має земельну ділянку у Шептицькому та одну ділянку у селі Поториця біля Сокаля. Галина Касян є власницею житлового будинку (146 м2) та п'яти земельних ділянок у цьому ж селі. Сергій Касян також вказав, що із 2019 року є власником авто Renault Duster (2019 року випуску). У чиновника та його дружини немає жодних заощаджень станом на кінець 2024 року.

63-річний Сергій Касян переміг на виборах міського голови Сокаля у 2020 році, як самовисуванець. У нього медична освіта, Касян працював головним лікарем Угнівського наркодиспансеру та Белзької районної лікарні, останнє місце роботи – заступник головного лікаря Сокальської районної лікарні. Протягом 2014-2015 років служив у ЗСУ. У 2015 році був депутатом Львівської облради від «Громадянської позиції».