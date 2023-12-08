Встановлення ліфта в лікарня - вимога НСЗУ

В Теребовлі міський голова спільно зі своєю заступницею та керівником місцевої лікарні урочисто відкрили ліфт. Оскільки медзаклад став кластерним для навколишніх громад, то однієї з умов Національної служби здоров’я України була наявність ліфтової системи. Гроші на облаштування підіймального механізму виділила громада. А після того, як ліфт встановили в лікарні, його урочисто відкрили.

На відкриття запросили усіх працівників медустанови. Ліфт прикрасили білою стрічкою. Міський голова Олег Продан, його заступниця Лілія Лотиш та директор закладу Михайло Никеруй ножицями перерізали стрічку і особисто вперше протестували та перевірили на справність новий ліфт, повідомила Теребовлянська міська рада.

«️Сьогодні завдяки ліфту вирішується багато питань для пацієнтів, особливо для важкохворих, для лікарів і для медсестер, адже надзвичайно важко підняти хворого з інсультом, або травмою. Продовжуйте бути таким же потужним медичним закладом, а ми й надалі підтримуватимемо вас і допомагатимемо, аби громадяни отримували якісне медичне обслуговування», – зазначив міський голова Теребовлі Олег Продан.

Після відкриття мер Теребовлі всім бажаючим працівникам медустанови відрізав по шматку стрічки, з якою відкривав ліфт

В лікарні ZAXID.NET зазначили, що раніше в будівлі не було ліфта, однак існувала передбачена ліфтова шахта. «Основна проблема полягала в тому, що раніше важко було перевозити хворих з поверху на поверху. В нашій лікарні – три поверхи. Операційні розташовані на другому поверсі, реанімація – на першому, відділення із важкими хворими на третьому. Раніше, щоб перевезти людину після операції, то її санітари по сходах носили на ношах, або по рейках скатували. Після реконструкції і встановлення ліфта для нас ця робота набагато спростилася», – розповів ZAXID.NET директор закладу Михайло Никеруй.

Загалом на реконструкцію та встановлення ліфта витратили близько півтора мільйона гривень. Гроші виділили з місцевого бюджету Теребовлянської громади.