Міський голова Вараша закликав містян обмежити використання бензопил чи мопедів. Прохання Олександр Мензул вислоловив у понеділок, 10 жовтня, після тривалої повітряної тривоги, під час якої росіяни завдали масованих ракетних ударів по багатьох містах України.

«Прошу всіх обмежити використання бензопили та мотокоси, скутери, мопеди, мотоцикли - ставте в гараж», – написав він.

Чому саме це необхідно зробити, Олександр Мензул не уточнив. Втім, очевидно, це пов'язано з іранськими ударними безпілотниками Shahed. Під час польоту вони видають гучні звуки, через що їх легко сплутати з роботою мопеда. Імовірно, саме з цим пов'язане прохання Олександра Мензула не використовувати бензопили чи іншу техніку, особливо під час повітряних тривог.

Додамо, що під час тривалої повітряної тривоги зранку 10 жовтня у небі над Вараським районом сили протиповітряної оборони збили безпілотник. Крім цього, приблизно в цей час у небі над Рівненщиною збили ще дві російські ракети.

«Влучань по об‘єктах під час крайньої повітряної тривоги не зафіксовано. Дякуємо ЗСУ. Віримо в перемогу», – написав голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль.