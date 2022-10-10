Мер Вараша закликав тимчасово не користуватись мопедами та бензопилами
Прохання Олександр Мензул висловив після масштабної російської атаки по українських містах
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Міський голова Вараша закликав містян обмежити використання бензопил чи мопедів. Прохання Олександр Мензул вислоловив у понеділок, 10 жовтня, після тривалої повітряної тривоги, під час якої росіяни завдали масованих ракетних ударів по багатьох містах України.
«Прошу всіх обмежити використання бензопили та мотокоси, скутери, мопеди, мотоцикли - ставте в гараж», – написав він.
Чому саме це необхідно зробити, Олександр Мензул не уточнив. Втім, очевидно, це пов'язано з іранськими ударними безпілотниками Shahed. Під час польоту вони видають гучні звуки, через що їх легко сплутати з роботою мопеда. Імовірно, саме з цим пов'язане прохання Олександра Мензула не використовувати бензопили чи іншу техніку, особливо під час повітряних тривог.
Додамо, що під час тривалої повітряної тривоги зранку 10 жовтня у небі над Вараським районом сили протиповітряної оборони збили безпілотник. Крім цього, приблизно в цей час у небі над Рівненщиною збили ще дві російські ракети.
«Влучань по об‘єктах під час крайньої повітряної тривоги не зафіксовано. Дякуємо ЗСУ. Віримо в перемогу», – написав голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль.