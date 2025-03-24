Ярослав Ройко із 2010 року є міським головою Великих Мостів

Ярослав Ройко, який є міським головою Великих Мостів та очільником місцевої громади, подав до НАЗК декларацію за 2024 рік. Чиновник вказує підвищення зарплати, але загальні доходи подружжя становлять менше мільйона гривень.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2024 року Ярослав Ройко отримав 775 тис. грн зарплати у Великомостівській міській раді, що на 161 тис. грн більше, ніж у 2023 році. Мер Великих Мостів вказує також 86 тис. грн пенсії, ще 36 тис. грн пенсії отримала його дружина Галина Ройко. Подружжя не має жодних заощаджень (грошових активів) станом на кінець минулого року.

Галина Ройко має дві земельні ділянки та житловий будинок (69,2 м2) у Великих Мостах. У посадовця у власності немає жодної нерухомості, але він вказує два авто: Renault Duster (2022 року випуску) та ВАЗ 21099 (2006 року випуску).

67-річний уродженець Соснівки Ярослав Ройко із 2010 року є міським головою Великих Мостів, а із 2017 року також очолює Великомостівську ОТГ.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.