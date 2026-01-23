«Пʼяна Вишня» працюватиме в історичному центрі міста, на вул. Корзо

Мережа «Пʼяна Вишня», яка входить до львівського холдингу емоцій «!Фест», відкриє свій перший заклад на Закарпатті – в місті Ужгород. Бар із фірмовою львівською вишнівкою планують відкрити 30 січня, розповів ZAXID.NET PR-директор мережі !FEST Тарас Маселко.

Бар «П’яна вишня» працюватиме в історичному центрі Ужгорода, на вул. Корзо, і стане першим закладом мережі на Закарпатті.

За словами Тараса Маселка, наступним містом на Закарпатті, де може з’явитися заклад мережі, розглядають Мукачево.

Інтер'єр «П’яної вишні» в Ужгороді. Ілюстрація Тараса Маселка

Нагадаємо, перший заклад «П’яної вишні» відкрився у Львові на площі Ринок у 2015 році. Зараз мережа налічує понад 60 закладів в Україні та за її межами, зокрема, у Великій Британії, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині, Литві, Латвії, Естонії, Молдові.

Ресторанний холдинг !FEST заснували львів’яни Юрій Назарук, Андрій Худо та Дмитро Герасімов. За 16 років мережа !FEST розрослася до понад 130 ресторанів і 40 брендів.