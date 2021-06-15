Середня вартість бензину А-92 на заправних станціях 15 червня зросла на 15 коп. за літр та становить 28,36 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 31 коп. за літр – до 29,29 грн/л, дизпаливо збільшилось в ціні на 37 коп/л – до 27,71 грн/л. Про це повідомив профільний сайт Enkorr з посиланням на дані моніторингу консалтингової групи «А-95».

Подорожчання відбулось внаслідок коригування вартості пального відповідно до постанови уряду про граничну торговельну націнку.

Згідно з даними моніторингу, на зміну граничних цін відреагували мережі ОККО і WOG. Обидві компанії підняли ціну на дизельне пальне на 1,08 грн/л – до 28,99 грн/л. «Двійка» та «п'ятірка» звичайних марок на станціях цих мереж подорожчали на 24-90 коп/л – до 29,99 грн/л і 30,82 грн/л відповідно.

SOCAR підвищив ціну бензинів на 23-90 коп/л, дизпалива – на 1,5 грн/л до 32,48 грн/л.

«У компанії заявили, що дизельне пальне, яке вони реалізовують, підпадає під категорію фірмового, ціни на яке не підлягають держрегулюванню», – йдеться у повідомленні.

У мережі KLO всі види палива подорожчали на 70 коп/л: «двійка» – до 29,99 грн/л, «п'ятірка» – до 29,99 грн/л, дизель – до 28,59 грн/л.

Нагадаємо, Кабмін в середині травня запровадив державне регулювання цін на паливо. На час карантину були встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не вище від 7 грн/літр) і бензину (не вище від 5 грн/літр). Середню вартість ДП і бензину Мінекономіки визначає на підставі розрахунків НАК «Нафтогаз України».

Опісля мережі автозаправних станцій ОККО, WOG, KLO та SOCAR призупинили продаж преміального дизельного пального і бензину. Компанії заявили, що продаж палива цих марок за ціною, встановленою Кабінетом міністрів, є збитковим для мереж.

Мінекономіки тоді оприлюднило роз’яснення, що дія максимальної торгової надбавки не поширюється на так зване брендове преміальне пальне з поліпшеними показниками якості. Невдовзі мережі АЗС відновили його продаж.

Загалом ціни на бензин і дизпаливо в Україні зростали від початку року з декількох причин. Зокрема на їхню вартість вплинули світове зростання цін на нафту, паливний шантаж Росії, тимчасова зупинка НПЗ в Білорусі, можлива картельна змова українських АЗС в преміум-сегменті, штучне стримування виробництва українського пального та інші.