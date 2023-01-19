Мерія Івано-Франківська виділить кошти на встановлення пам’ятників загиблим військовим з-поміж місцевих мешканців. Грошову допомогу отримають родини полеглих військовослужбовців до роковин смерті. Суму міська влада наразі ще визначає.

Про можливість отримання грошової допомоги на встановлення пам’ятника загиблим військовим повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під час ефіру на радіо «Західний полюс» у четвер, 19 січня. За його словами, мерія розглядає можливість встановлення однотипних пам’ятників на Алеї слави.

«До роковин смерті родини військовослужбовців отримають матеріальну допомогу на встановлення пам'ятників. Ми ще визначаємо суму. Також, можливо, нам вдасться попрацювати з рідними та зробити на Алеї слави у Чукалівці однотипні пам'ятники, щоб вшанувати полеглих воїнів. Але це залежатиме тільки від рідних», — сказав Руслан Марцінків.

Також міський голова додав, що наразі у Франківську готують до видання Книгу пам’яті про героїв. Її друк заплановано на кінець лютого — початок березня 2023 року. Крім того, у місті знімають короткі фільми про загиблих героїв і їх родини.