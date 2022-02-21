До початку березня у Івано-Франківську повністю укомплектують батальйон тероборони

Івано-Франківський міськвиконком проголосував за виплату матеріальної допомоги місцевим мешканцям, які укладуть контракт з батальйоном територіальної оборони. Допомога виплачуватиметься одноразово в сумі 24,8 тис. грн. За прийняття рішення проголосував 41 член міського виконавчого комітету.

У Івано-Франківську під час засідання виконавчого комітету, яке відбулося у понеділок, 21 лютого, проголосували за виділення одноразової метальної допомоги місцевим мешканцям, що укладуть контракт з батальйоном територіальної оборони. Рішення передбачає виплату 24,8 тис. грн.

За словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів Ігоря Влізла, наразі батальйон сформований на 70%. «Пропонується виділити одноразову допомогу хлопцям, які заключили контракт. В нас є 19 чоловік, які отримують цю допомогу, а сам батальйон укомплектований на 70%, тобто на початку березня батальйон буде готовий», – пояснив перед голосуванням Ігор Влізло.

За прийняття рішення про одноразову виплату матеріальної допомоги проголосував 41 член міського виконавчого комітету.

Зазначимо, що на службу у батальйон тероборони беруть як військових для роботи на штатних посадах, так і цивільних. Це можуть бути жінки й чоловіки віком від 18 до 60 років. Загалом в Івано-Франківській області вже створили сім батальйонів тероборони.