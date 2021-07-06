Надія Загурська каже, що вирішили відійти від язичницьких традицій

У Івано-Франківській міській раді вирішили відмовитись від язичницьких традицій під час фестивалю «Купальська ніч». Свято планують провести як сімейне з акцентом на постать Івана Хрестителя, а традиційних для Івана Купала вогнищ та спускання вінків на воду цього року не буде.

Про відмову від язичницьких традицій у вівторок, 6 липня, повідомила директорка департаменту культури Івано-Франківської міської ради Надія Загурська. Вона розповіла, що під час фестивалю «Купальська ніч» не заплановано ні купальських вогнищ, ні спускання вінків на воду. Саме свято Івана Купала організатори планують переформатувати з наголосом на християнське свято Івана Хрестителя.

«Фестиваль мистецтв «Купальська ніч» цього року спрямували більше на наше релігійне свято – це Івана Хрестителя. Ми потихеньку відходимо від язичницьких таких моментів. Не буде паління вогнища, кидання і забруднення на озеро віночків», – зазначила Загурська.

Сам фестиваль розпочнеться у вівторок, 6 липня, о 18:00 на території міського парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Розваги триватимуть до 22:00, організатори передбачили спеціальні локації для дітей.

Зазначимо, що 7 липня християни відзначають свято Різдва Святого Івана Хрестителя – найбільшого святого після Діви Марії.