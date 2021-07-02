Комікс «Принцеса + принцеса» розповідає про стосунки двох дівчат, які закінчуються весіллям

Із бібліотек Івано-Франківщини вилучать усі примірники книжки-коміксу «Принцеса + принцеса: довго і щасливо», у яких описуються стосунки між двома дівчатами. Йдеться про 46 примірників, що були закуплені в бібліотеки коштом держбюджету. Рішення про вилучення цієї книжки прийняла Івано-Франківська облдержадміністрація після звернення представників християнських спільнот міста та обласної організації об’єднання «Просвіта».

Про вилучення з бібліотек книжки «Принцеса+принцеса: довго і щасливо» під час засідання депутатської комісії з питань культури у четвер, 1 липня, заявила заступниця начальника управління культури Івано-Франківської ОДА Мирослава Корнелюк.

«Нам надійшов лист щодо книги «Принцеса+принцеса». Ми вже знаємо скільки примірників є в наших бібліотеках. Ми справді їх розповсюдили по всіх бібліотеках, не багато – по одній, по дві в кожній [бібліотеці]. Зараз ми вилучаємо ці книги. Ми відреагували на лист», – повідомила Мирослава Корнелюк.

Підставою для вилучення книжок, за її словами, стали звернення від представників християнських спільнот Івано-Франківська та від заступника голови обласного об’єднання «Просвіта» Михайла Січки. В обох зверненнях вказувалося, що книжка «Принцеса + принцеса» підриває інститут сім'ї в Україні.

Закупівлю книжки-коміксу «Принцеса + принцеса» провели ще на початку року. Усього Міністерство культури України та Український інститут книги придбали 1240 примірників цієї книги. Книга рекомендована для дітей від п'яти років, у ній описані стосунки між двома дівчатами, які завершуються їхнім весіллям.

У коментарі ZAXID.NET Михайло Січка заявив, що вважає, що цю книжку закупили не через художню цінність, а через те, що вона пропагує нетрадиційні стосунки. «Книжку закуповують не через те, що вона має велику художню цінність, а якраз пропагує щось нетрадиційне. Тому ми проти того, щоб таку книжку за державний кошт розповсюджували у бібліотеках. Такі книжки провокують конфлікт у суспільстві. Я проти того, щоб за державні кошти провокувати конфлікт. На мою думку, держава інше мала б пропагувати, і коли купують такі книжки, мають порадитись із громадськістю», – каже Михайло Січка.

Водночас тренерка зі статевого виховання Ольга Новак, коментуючи ZAXID.NET рішення Івано-Франківської ОДА про вилучення книжки, заперечила, що книга підриває поняття традиційної сім'ї, а таке рішення чиновників називає дискримінаційним. «Сім'ї бувають дуже різні: тато, мама й діти, мама з дитиною, мама, бабця, дитина, чоловік з дружиною без дітей. Україна світська держава і в нас заборонена дискримінація. А у нас виходить, що представники релігійної спільноти мають певні привілеї, раз можуть вирішувати, що повинні читати діти в Івано-Франківській області», – каже Ольга Новак.

За її словами сучасні діти не живуть в закритій бульбашці завдяки доступу до інтернету. «Як тренерка зі статевого виховання я проводила уроки для дітей 9-13 років, сама виховую двох доньок і знаю, що їх цікавить. Іноді вони ставлять такі запитання, що спочатку не знаєш, що відповісти. Гомосексуальність – це не загроза традиційним цінностям, це просто ще один варіант сексуальної орієнтації, такий самий, як колір очей чи волосся. Це не передається через марші, книги чи історії інших людей, з нею народжуються», – пояснює Новак.