Мерія Мукачева виділить пораненим військовим з-поміж мешканців міста по 50 тис. грн допомоги. Йдеться про виплати військовослужбовцям, які отримали травми безпосередньо під час бойових дій. Сім’ям загиблих військових, окрім допомоги від держави, мерія виплатить по 100 тис. грн.

Як у понеділок, 23 січня, повідомила прес-служба Мукачівської міської ради, рішення про виплати грошової допомоги прийняли на засідання гуманітарної ради. Загалом на допомогу мешканцям Мукачева меря виділить мільйон гривень. «По 100 тис. грн виплатять двом сім'ям військовослужбовців, які загинули у війні з російськими загарбниками. По 50 тис. грн допомоги отримають військовослужбовці, які зазнали поранення під час безпосередньої участі у бойових діях», – йдеться у повідомленні прес-служби Мукачівської міськради.

Разом з тим у мерії уточнюють, що ще 700 тис. грн допомоги отримають і семеро мешканців Мукачева на лікування важких хвороб.

Зазначимо, 19 січня мерія Івано-Франківська заявила про намір виплатити одноразову грошову допомогу родинам загиблих військовослужбовців на встановлення пам'ятників. Наразі місто розглядає варіант встановлення однотипних пам'ятників полеглим воїнам на Алеї слави, тривають консультації з рідними.