Польські фермери планували протестувати на чотирьох вулицях Вроцлава

Мерія міста Вроцлав запровадила заборону на протести фермерів, які мають відбутися у середу 20 березня. Фермери планували протестувати у чотирьох місцях. Мер Вроцлава Яцек Сутрик [Jacek Sutryk] у понеділок, 18 березня, написав, що мітинги загрожують безпеці місцевих мешканців та перешкоджають руху транспорту.

«У зв’язку із запланованими на середу акціями протесту аграріїв, повідомляю, що, враховуючи безпеку і здоров'я та життя наших мешканців, а також збереження руху транспорту на найважливіших артеріях міста, я видав чотири рішення про заборону організації сільськогосподарських протестів в адміністративному районі Вроцлава», – написав Яцек Сутрик.

Фермери, які блокують кордон з Україною, анонсували масштабні протести у великих містах Польщі. Зокрема, у Варшаві фермери планують мітингувати в сорока місцях. Протестувальники вимагають в польського уряду та Євросоюзу заборонити імпорт агропродукції з України, виплатити дотацій на добрива, скасувати безвіз для українських водіїв тощо. З 17 березня фермери заблокували також дорогу на польсько-німецькому кордоні, що поблизу міста Слубіце. Зазначимо, що акція протесту у Варшаві 6 березня закінчилася сутичками з поліцією.

Нагадаємо, що у грудні 2023 року мер гміни Дорогуськ Войцех Савва заборонив фермерам та перевізникам страйкувати на кордоні з Україною. Однак лідер блокади Рафал Меклер з антиукраїнської партії «Конфедерація» заявив, що надіслав до муніципалітету ґміни Дорогуськ десятки звернень з вимогою дозволити протест у різних місцях біля кордону, приблизно на відстані 300 метрів. 15 грудня суд таки скасував заборону протестів.