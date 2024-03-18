Протест фермерів на польсько-німецькому кордоні, 17 березня 2024 року

В неділю, 17 березня, польські фермери розпочали сільськогосподарську блокаду прикордонного переходу у Сьвецько на польсько-німецькому кордоні поблизу міста Слубіце на автомагістралі А2, яка з'єднує Варшаву і Берлін. Про це повідомила низка польських ЗМІ.

Заблоковані усі смуги руху в обох напрямках, що унеможливлює прикордонний рух у цьому місці. Як інформує Radio Zet з посиланням на речника польської поліції Марчіна Малуду, «рух автомагістраллю А2 поблизу Слубіце перекрито з обох боків». Під час акції на розв'язках А2 цілодобово працюватимуть поліцейські патрулі.

Прикордонний перехід розташований на автобані, що сполучає Берлін та Варшаву, ним щодня між Німеччиною та Польщею рухаються близько 17 тис. вантажівок, пише Deutsche Welle.

Людей, які їдуть у бік Німеччини, на перехресті Йорданово скеровують на швидкісну трасу S3 і далі до переїзду в Ольшині, оскільки переїзд на національній дорозі № 32 у Губінку також заблокований, інформує RMF FM.

Польські фермери уже блокували прикордонний рух на автобані цьому автобані на 24 години наприкінці лютого. Тоді в акції брали участь близько тисячі фермерів з 500 тракторами та 300 вантажівками і фургонами.

Нагадаємо, що польські фермери протестують вже кілька місяців. Серед їхніх основних вимог є скасування або послаблення обмежень, які спрямовані на боротьбу зі змінами клімату. План ЄС «Зелена угода» полягає в тому, щоб запровадити екологічне та менш емісійне виробництво шляхом відведення землі, скорочення використання добрив та засобів захисту рослин вдвічі та обов’язкове виділення 25% оброблювальних площ під органічні культури. Натомість фермери стверджують, що такі вимоги роблять сільське господарство нерентабельним.

Крім того, вони вимагають повернення чинності митних зборів на імпорт сільськогосподарської продукції з України, які ЄС скасував і після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році.