Заступник міністра сільського господарства Міхал Колодзєйчак зробив заяву 5 лютого на прес-конференції в Любліні

Санітарна інспекція Польщі контролюватиме український цукор, який завозять до них. Також поляки підрахують кількість цукру, який доставили в їхню країну з України від початку року. За відповідними висновками будуть рекомендувати зменшити кількість імпорту цукру з України. Про це 5 лютого повідомив заступник міністра сільського господарства Міхал Колодзєйчак на прес-конференції в Любліні, пише RFM24.

Міхал Колодзєйчак звернувся до Міністерства охорони здоров’я, щоб санепідемстанція здійснювала повний нагляд за кожною партією цукру, що надходить до Польщі. Він зазначив, що у 2011 році цукор виключили з санітарних перевірок.

«Його допускають на ринок на підставі українських документів, яким я особисто не довіряю. Я знаю, що ті, хто може ввезти цей цукор, можуть пропустити певні процедури», – заявив він. Також додав, що одна партія цукру, яку він оглянув на кордоні, «мала дивний запах».

Заступник міністра сільського господарства Польщі зазначив, що зараз триває підрахунок кількості цукру, який потрапив до Польщі з 1 січня.

«Кожна партія цукру супроводжується контрактом, в якому зазначено, скільки цукру надійде до Польщі протягом наступних тижнів. Ми підраховуємо всі контракти і визначаємо, скільки цукру має надійти в найближчі тижні або місяці до середини року, коли цукор надійде у вільну торгівлю», – пояснив він.

Колодзєйчак повідомив, що після завершення розрахунків звернеться до уряду з проханням обмежити імпорт цукру.

«Я попрошу прем’єр-міністра Дональда Туска і міністра сільського господарства Чеслава Сєкєрського обмежити імпорт цукру через надмірну кількість, що потрапила до Польщі. Ми вже спостерігаємо дуже великі перебої на ринку і не можемо собі цього дозволити», – сказав Колодзєйчак.

Люблінський воєвода Кшиштоф Коморовський додав, що для стримування неконтрольованого потоку агропродовольчих товарів на кордоні збільшили кількість перевірок, інтенсивність документального аналізу, обмін інформацією між прикордонними установами та районними.

Нагадаємо, ще у грудні 2023 року Національна асоціація виробників цукрових буряків Польщі звернулася до міністра сільського господарства з проханням запровадити негайне ембарго на імпорт цукру з України. 4 лютого польське міністерство сільського господарства заявило про надмірний імпорт агропродукції з України, зокрема цукру, олії та зернових, та необхідність посилити ветеринарні інспекції на кордонах. Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський сказав, що великий експорт товарів з України до країн ЄС витісняє польських виробників з ринків Євросоюзу. Тоді ж йлшл заступник приїхав із перевіркою на два пункти пропуску і заявив, що контролюватиме якість продукції, яку ввозять з України.