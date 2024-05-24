Чернівецький окружний адміністративний суд задовольнив позов 36-річного місцевого мешканця до ТЦК та зобов’язав надати позивачу відстрочку від призову під час мобілізації. У матеріалах справи вказано, що у дружини позивача є друга група інвалідності.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, до суду звернувся мешканець Чернівецької області, якому в ТЦК та СП відмовили у відстрочці від призову під час мобілізації. Чоловік з цим рішенням не погодився та оскаржив його у суді.

36-річний позивач розповів, що у його дружини є ІІ група інвалідності, він подав до ТЦК перелік документів, щоб отримати право на відстрочку від призову під час мобілізації, але йому відмовили. Чоловік звернув увагу суду на вимогу працівників ТЦК «щодо необхідності надання на підтвердження відсутності інших осіб, які зобов’язані утримувати дружину військовозобов’язаного, довідки чи витягу із ДРАЦС».

Чоловік ж заявив, що «видача витягу із реєстру щодо відсутності працездатних осіб (дітей) у особи з інвалідністю не передбачена чинним законодавством» та додав, що батьки дружини проживають у іншій області та «в силу віку дружини (30 років) не повинні її утримувати».

У матеріалах справи вказано, що у 30-річної жінки є двоє неповнолітніх дітей. Суддя наголосила, що дружина позивача є повнолітньою, а тому у її батьків немає обов’язку її утримувати, згідно з Сімейним кодексом.

Позов розглянула суддя Віталіна Кушнір, яка дослідила усі аргументи сторін та задовольнила позов. Суддя зобов’язала ТЦК надати позивачу відстрочку від призову під час мобілізації.