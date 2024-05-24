Берегівський районний суд Закарпатської області виніс вирок Йосипу Ш., який проігнорував бойову повістку в ТЦК та ухилився від мобілізації. Чоловік заявив, що перебуває у незареєстрованому шлюбі та є батьком сімох дітей, проте його батьківство у свідоцтвах про народження не вказане. Суд ув’язнив його на три роки.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, мешканець Берегового Йосип Ш. обвинувачується в ухиленні від мобілізації. У березні 2023 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Після проходження медогляду йому вручили повістку про необхідність з’явитись у ТЦК на відправку до місця служби. Йосип Ш. проігнорував цю повістку і щодо нього порушили кримінальну справу за фактом ухилення від мобілізації.

У суді обвинувачуваний свою провину та не визнав та заявив, що має право на відстрочку від призову. Йосип Ш. розповів, що живе у незареєстрованому шлюбі та є біологічним батьком сімох дітей, троє з яких – неповнолітні та перебувають на його утриманні. У свідоцтвах про народження його батьківство не вказане, бо інформацію вказували «зі слів матері». Сторона захисту не надала суду доказів про батьківство Йосипа Ш.

Справу розглянув суддя Олександр Фейір, який дослідив усі матеріали та ув’язнив Йосипа Ш. на три роки за ухилення від мобілізації. На вирок ще можна подати апеляцію.