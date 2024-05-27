Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов багатодітного батька, якому прикордонники заборонили виїхати за кордон. Суд вважає цю заборону протиправною та скасував її.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2024 року, чоловік звернувся до суду, щоб скасувати відмову в перетині кордону львівськими прикордонниками. 17 січня чоловік намагався перетину кордон з Польщею у пункті пропуску «Краківець», але прикордонники не випустили його за кордон. Офіційна причина – «відсутність документів, що підтверджують підстави для виїзду за кордон в період дії на території України воєнного стан».

Чоловік не погодився із забороною та звернувся до суду, щоб її скасувати. Позивач розповів, що є багатодітним батьком (має трьох дітей) та надав прикордонникам усі необхідні документи, зокрема тимчасове посвідчення військовозобов’язаного – остання звірка даних у ТЦК була у січні 2024 року. Однак прикордонники відмовили йому в перетині кордону.

Справу розглянув суддя Андрій Гулик, який дослідив усі надані матеріали та позиції сторін. Суддя вважає, що прикордонник протиправно відмовив позивачу в перетині кордону, зокрема не вказано, яких ще документів не надав багатодітний батько, щоб виїхати до Польщі. Рішення про відмову в перетині кордону скасували.