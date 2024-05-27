Мешканець Львівщини через суд скасував заборону в перетині кордону
Позивач є багатодітним батьком, але прикордонники заборонили йому виїхати до Польщі
Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов багатодітного батька, якому прикордонники заборонили виїхати за кордон. Суд вважає цю заборону протиправною та скасував її.
Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2024 року, чоловік звернувся до суду, щоб скасувати відмову в перетині кордону львівськими прикордонниками. 17 січня чоловік намагався перетину кордон з Польщею у пункті пропуску «Краківець», але прикордонники не випустили його за кордон. Офіційна причина – «відсутність документів, що підтверджують підстави для виїзду за кордон в період дії на території України воєнного стан».
Чоловік не погодився із забороною та звернувся до суду, щоб її скасувати. Позивач розповів, що є багатодітним батьком (має трьох дітей) та надав прикордонникам усі необхідні документи, зокрема тимчасове посвідчення військовозобов’язаного – остання звірка даних у ТЦК була у січні 2024 року. Однак прикордонники відмовили йому в перетині кордону.
Справу розглянув суддя Андрій Гулик, який дослідив усі надані матеріали та позиції сторін. Суддя вважає, що прикордонник протиправно відмовив позивачу в перетині кордону, зокрема не вказано, яких ще документів не надав багатодітний батько, щоб виїхати до Польщі. Рішення про відмову в перетині кордону скасували.