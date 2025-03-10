Внаслідок зіткнення водій Seat від отриманих травм помер на місці ДТП

Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області виніс вирок водію Audi A4, який вчинив смертельну ДТП. Суд призначив Назарію Куку іспитовий термін на два роки.

Як йдеться в метеріалах справи, ДТП трапилася 1 листопада 2024 року на трасі Львів-Радехів-Луцьк, поблизу села Ременів. Як повідомляв ZAXID.NET, водій автомобіля Audi A4, 22-річний мешканець одного з сіл Львівського району, здійснюючи обгін, зіткнувся з автомобілями Seat Leon, який рухався в зустрічному напрямку під керуванням 25-річного жителя міста Сколе, та Chevrolet Lacetti, за кермом якого перебував 45-річний мешканець селища Добротвір. Внаслідок зіткнення водій Seat від отриманих травм помер на місці ДТП, водії Audi та Chevrolet травмувалися.

Назарій Кук у суді визнав свою вину, зазначивши, що після дорожньо-транспортної пригоди він намагався надати допомогу постраждалим. Також підозрюваний зазначив, що відшкодував потерпілим завдані внаслідок ДТП збитки. Просив суд не позбавляти його права керувати транспортними засобами, оскільки він є інвалідом третьої групи та хоче поїхати на роботу за кордон, а транспортний засіб є джерелом для його існування.

Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області визнав винним Назарія Кука у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) і призначив йому п’ять років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на один рік. Однак, звільнив від тюремного ув’язнення, встановивши два роки іспитового терміну. Він має періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Вирок може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня його проголошення.