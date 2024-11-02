Внаслідок зіткнення водій Seat від отриманих травм помер на місці ДТП

У п’ятницю, 1 листопада, у селі Ременів Львівського району трапилася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення трьох автомобілів один з водіїв загинув, двоє інших – отримали тілесні ушкодження. Про це повідомили у поліції Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Audi A4, 22-річний мешканець одного з сіл Львівського району, здійснюючи обгін, зіткнувся з автомобілями Seat Leon, який рухався в зустрічному напрямку під керуванням 25-річного жителя міста Сколе, та Chevrolet Lacetti, за кермом якого перебував 45-річний мешканець селища Добротвір.

Внаслідок зіткнення водій Seat від отриманих травм помер на місці ДТП, водії Audi та Chevrolet травмувалися.

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Водія Audi затримали. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Поліцейські встановлюють обставини події.