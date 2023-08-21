Городоцький районний суд Львівщини стягнув з держбюджету 20 тис. грн компенсації через незаконні дії працівників поліції. Правоохоронці затримали чоловіка начебто за перехід дороги у невстановленому місці, доставили у фільтраційний центр, де йому вручили повістку. Складену постанову про адмінправопорушення чоловік скасував у суді.

Як вказано у рішенні суду, яке винесли у серпні 2023 року, вранці 5 жовтня 2022 року у Городку Андрій Ц. гуляв зі своєю собакою, коли його зупинили правоохоронці. Чоловік заявляє, що правоохоронці погрожували йому врученням повістки, звинуватили його у тому, що він порушив ПДР (перейшов дорогу поза межами переходу). Андрію Ц. одягнули кайданки та доставили у фільтраційний центр, де чоловікові таки виписали повістку у військкомат, а після цього відвезли у райвідділ поліції.

Андрій Ц. у суді довів, що не порушував ПДР та скасував постанову, що передбачала 255 грн штрафу. Чоловік заявив, що «внаслідок дій працівників поліції в нього погіршився стан здоров’я, він отримав побої в процесі затримання та доставки до відділення поліції, до нього була викликана бригада швидкої медичної допомоги, яка встановила наявний гіпертонічний криз». Після скасування постанови про порушення ПДР, Андрій Ц. звернувся до суду, щоб стягнути компенсацію через незаконне затримання поліцією.

«Моральна шкода була спричинена не лише фактом його незаконного притягнення до адміністративної відповідальності, а й фактом незаконного затримання, безпідставного застосування до нього спеціального засобу – кайданків, безпідставного доставлення його до фільтраційного табору, а не у відділення поліції як цього вимагає закон, виписанні безпідставної повістки тощо», – цитують у рішенні суду слова адвоката позивача.

Представник поліції заявив, що правоохоронці побачили чоловіка, який перейшов дорогу поза межами пішохідного переходу, він неадекватно відреагував на зауваження. У нього не було при собі документів, тому його затримали і після встановлення особи відпустили. Представник поліції також зазначив, що Андрій Ц. шарпнув поліцейського, через що на нього одягнули кайданки. Відео з місця події не збереглось.

Справу розглянула суддя Ольга Ференц. Вона дослідила усі матеріали справи та зобов’язала стягнути з держбюджету 20 тис. грн компенсації на користь Андрія Ц. через дії працівників поліції. На рішення ще може бути подана апеляція.