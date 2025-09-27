Чоловіка оспіталізували до лікарні Святого Пантелеймона у Львові

На Львівщині 54-річний чоловік підібрав із землі невідомий предмет, який вибухнув у його руках. Внаслідок вибуху чоловік втратив частину кисті.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА, ввечері в пʼятницю, 26 вересня, мешканець Камʼянка-Бузької знайшов на вулиці невідомий предмет та підняв його. Річ вибухнула в його руках, внаслідок чого чоловіка з мінно-вибуховою травмою лівої кисті госпіталізували до лікарні Святого Пантелеймона у Львові.

У лікарні лікарям довелось ампутувати ліву кисть. Обставини інциденту встановлює поліція.