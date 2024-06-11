Закарпатця затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання

На Закарпатті поліцейські затримали 20-річного чоловіка, який побив свою співмешканку та немовля, а потім напав на поліцейського. Чоловікові загрожує до п’яти років ув’язнення. Про це повідомили у Нацполіції Закарпатської області.

Ввечері 10 червня до поліції зателефонувала 21-річна жителька селища Воловець Мукачівського району та повідомила, що її співмешканець вчиняє відносно неї та її 10-місячної дитини домашнє насильство. На місці поліцейські виявили 20-річного кривдника, який наніс заявниці та малолітній дитині тілесні ушкодження. Він поводив себе агресивно та був озброєний ножем.

Поліцейські намагалися заспокоїти чоловіка та владнати конфлікт, але на вимоги правоохоронців він не реагував, почав погрожувати їм ножем та напав на поліцейського. У правоохоронця діагностували множинні рани кисті та накладено шви на фаланги пальців. У жінки та малолітньої дитини – синці.

Закарпатця затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 125 ККУ, тобто умисне легке тілесне ушкодження. Окрім цього, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 ККУ (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків). Затриманому загрожує до 5 років ув’язнення. У справі триває слідство.