Поліція завершила розслідування стосовно мешканця Закарпаття, якого звинувачують у публічній підтримці воєнних злочинів Росії проти України. За даними слідства, чоловік у соцмережах публікував пости, в яких заперечував збройну агресію росіян, виправдовував їх дії та закликав підтримати РФ. Справу вже передали до суду.

Як у середу, 27 липня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, діяльність чоловіка правоохоронці вкрили під час моніторингу інтернету. За інформацією поліцейських, мешканець одного з сіл району поширював на своїй сторінці у соцмережі дописи, в яких підтримував російські воєнні злочини проти України.

«Зловмиснику повідомили про підозру, вже проведено всі необхідні слідчі дії, і в результаті обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження скеровано для судового розгляду», – йдеться у повідомленні поліції.

Дії мешканця Берегівщини кваліфікували за фігуранта за ч. 1 ст. 111-1 ККУ (публічне заперечення збройної агресії проти України, заклики до підтримки рішень та дій держави-агресора). Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 15 років.