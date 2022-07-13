Самбірський міськрайонний суд Львівської області визнав винним мешканця Закарпаття Федора Ільчака, який зняв та виклав у соцмережу TikTok відео з пересуванням української військової техніки. Суд призначив йому два роки іспитового терміну.

Як вказано у матеріалах справи, 19 квітня уродженець села Середнє, що на Закарпатті, Федір Ільчак побачив біля Самбора на трасі Бісковичі – Самбір українську військову техніку, що перевозила озброєння та військових ЗСУ. Він вирішив зняти пересування техніки на відеокамеру свого телефона.

Цього ж дня він виклав відео у соцмережу TikTok із написом «Самбир» та значком українського прапора. Зараз це відео видалене з акаунта Федора Ільчака.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (поширення інформації про переміщення ЗСУ у відкритому доступі в умовах воєнного стану). В суді Федір Ільчак свою провину визнав і вчиненому розкаявся.

7 липня суддя Самбірського міськрайонного суду Ігор Пташинський визнав Федора Ільчака винним у незаконному поширенні відео пересування військової техніки та призначив йому 5 років позбавлення волі. Однак від відбування покарання його звільнили, призначивши 2 роки іспитового терміну.

Впродовж цього часу він має періодично реєструватися в органах пробації та повідомляти про зміну місця проживання. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.