Надвірнянський суд призначив подружжю 1,5 роки іспитового терміну

Надвірнянський районний суд визнав винним подружжя Сергія та Оксани Дячук у побитті у приміщенні суду колишньої дружини чоловіка. Суддя Роман Грещук призначив обом по 2 роки позбавлення волі, але водночас звільнив від покарання та встановив 1,5 року іспитового строку. Пори те, що свою вину сімейна пара визнала лише частково, вони заплатять потерпілій 10 тис. грн моральної компенсації.

Про вирок подружжю з Надвірнянського району, яке побило колишню дружину чоловіка у приміщенні суду повідомило видання «Курс» у п'ятницю, 10 грудня. У матеріалах справи вказано, що 25 жовтня 2018 року у приміщенні Надвірнянського суду колишня і теперішня дружини вчинили сварку, коли у суді слухалася справа щодо стягнення з обвинуваченого аліментів на користь повнолітньої дитини, що продовжує навчання.

«Обвинувачена почала виражатися нецензурними словами в сторону потерпілої. Йдучи слідом за потерпілою в коридорі Надвірнянського районного суду біля залу судових засідань, безпричинно намагалась нанести два удари сумкою в ділянку голови останньої. Намагаючись уникнути ударів, прикрившись руками, потерпіла вийшла у хол Надвірнянського районного суду. В цей час колишній чоловік потерпілої, наблизився до неї та безпричинно наніс один удар правою рукою в ділянку обличчя, від якого остання не втримавши рівновагу, впала на підлогу», – йдеться у матеріалах справи.

За висновками експертизи отримані потерпілою травми належать до легких тілесних ушкоджень. Потерпіла у суді просила покарати обвинувачених і стягнути з них 50 тис. грн моральної шкоди. Під час судового розгляду, свою вину подружжя визнало частково. Чоловік пояснив, що на бійку його спровокувала саме колишня дружина.

Вивчивши матеріали справи, суддя Надвірнянського районного суду Роман Грещук визнав подружжя винним у хуліганстві та призначив два роки позбавлення волі, водночас на підставі ст. 75 КК звільнив від його відбування та призначив 1,5 іспитового строку. Також сімейна пара заплатить потерпілій 10 тис. грн моральної компенсації.