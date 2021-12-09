Лікаря звільнили від покарання у зв'язку із закінченням строків давності позову

Косівський районний суд визнав винним лікаря у неналежному виконанні своїх професійних обов'язків, внаслідок чого загинув пацієнт місцевої лікарні. За рішенням суду, Ігорю Лисику заборонили на два роки займати посаду лікаря та займатись лікарською діяльністю. Водночас звільнили його від покарання у зв'язку із закінченням строків давності позову. Загалом Ігор Лисик заплатить 100 тис. грн моральної компенсації дружині та сину померлого пацієнта.

Про вирок лікарю Косівської центральної районної лікарні через неналежне виконання своїх професійних обов'язків, у четвер, 9 грудня, повідомила «Галичина». У матеріалах справи вказано, що під час судового засідання син померлого чоловіка, пояснив, що його батько скаржився на проблеми із простатою, та ранком 26.01.2017 року пішов на огляд до лікаря-уролога, який запропонував в той же день зробити операцію.

«Через три дні після операції батько став жалітись на погіршення стану здоров'я. Після проведення операції лікар - уролог йому пояснював, що при першому оперативному втручанні його батькові було пробито сечовий міхур, однак запевняв що надалі все буде нормально. Згодом він зрозумів, що в батька почався перитоніт в зв`язку із чим його було госпіталізовано до Івано-Франківської обласної лікарні де було проведено ще одне оперативне втручання. Однак внаслідок того, що саме при проведенні першої операції лікарем пробито сечовий міхур стан здоров'я батька не покращився і він помер», – розповів син померлого пацієнта.

Попри покази свідків та висновки медичної експертизи, які за висновком суду, доводять вину лікаря, Ігор Лисик своєї вини не визнав. Та заявив, що виявлений розрив сечового міхура хворого наступив від внутрішньо-черевного тиску після того як пацієнт сходив в туалет.

Вивчивши матеріали справи, суддя Косівського районного суду Марія Крилюк визнала лікаря винним у неналежному виконанні своїх професійних обов'язків та заборонила йому на два роки займати посаду лікаря та займатись лікарською діяльністю. Проте звільнили його від відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності. Попри це за рішенням суду Ігор Лисик заплатить 100 тис. грн моральної компенсації дружині та сину померлого пацієнта.